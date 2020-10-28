Новые соцуслуги для пожилых и инвалидов появятся в Рязанской области

Дополнительного финансирования для новых услуг не потребуется.

На заседании рязоблдумы в среду, 28 октября, предложили внести изменения в законопроект, который направлен на улучшение качества жизни пожилых и инвалидов. Инициативу одобрили единогласно по результатам голосования.

В рамках пилотного проекта «Система долговременного ухода» (СДУ), который реализуется в регионе с 2018 года, в области появятся новые соцуслуги для пожилых и инвалидов.

В частности, для них начнут проводить групповые и индивидуальные занятия для профилактики нарушений когнитивных функций. Также речь шла о помощи пожилым и инвалидам в уходе за собой — бритье, ежедневном уходе за волосами и другом.

Дополнительного финансирования для новых услуг не потребуется.