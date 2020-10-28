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На ярмарке выходного дня в Рязани снова продавали продукты без документов
Товар должны уничтожить.

На ярмарке выходного дня в Рязани снова торговали обезличенными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В субботу, 24 октября, рейд провели на ярмарке около Центрального рынка. Там обнаружили мед и мясо птицы, на которые у продавцов не оказалось ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.

В отношении виновников возбудили дела об административных правонарушениях, им выдали предписания на утилизацию товара.