Минфин выступил против индексации выплат работающим пенсионерам

Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам главы министерства Антона Силуанова, справедливее поддержать неработающих пенсионеров, передает
Силуанов подчеркнул, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок, а если человек работает, то он не утрачен.
«Может быть, он [заработок] небольшой, но в целом он [пенсионер] получает и заработок, и пенсию, — заявил министр. — И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции».
Как отметил Силуанов, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете.
«Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает», — добавил он.