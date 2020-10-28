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Минфин выступил против индексации выплат работающим пенсионерам
По словам главы министерства Антона Силуанова, справедливее поддержать неработающих пенсионеров.

Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам главы министерства Антона Силуанова, справедливее поддержать неработающих пенсионеров, передает ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок, а если человек работает, то он не утрачен.

«Может быть, он [заработок] небольшой, но в целом он [пенсионер] получает и заработок, и пенсию, — заявил министр. — И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции».

Как отметил Силуанов, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете.

«Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает», — добавил он.