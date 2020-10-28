Из-за сбоев в Госуслугах рязанская ГИБДД начала прием по живой очереди

Информация об изменении режимов и условий работы подразделений ГИБДД разместят на сайте госавтоинспекции.

Рязанцам порекомендовали обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или живой очереди из-за сбоев в Госуслугах.

«Прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.