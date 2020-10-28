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Губернатор внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности
Новую редакцию документа опубликовали в среду, 28 октября.

Губернатор Николай Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Новую редакцию документа (рг) № 377 опубликовали в среду, 28 октября.

Распоряжением уточняется время работы организаций общественного питания (кафе, ресторанов, баров). С 28 октября они не имеют права работать с 23 до 6 часов.

Кроме того, в документе предлагается Роспортебнадзору, полиции и Росгвардии обеспечить соблюдение масочного режима в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.