Жительница Красноярска продала новорожденного сына за 25 тысяч

Сделка состоялась в такси.

Жительница Красноярска продала новорожденного сына. За это она получила 25 тысяч рублей, сообщил сайт местного СУ СКР.

Когда 30-летняя женщина была беременна, она через знакомых нашла семью, желавшую взять младенца на воспитание. В апреле 2020 года она, используя паспорт «покупательницы» поступила в больницу и родила мальчика. После выписки женщина села в такси, где передала ребенка семейной паре. В июле ей перечислили вознаграждение.

Новорожденного изъяли из семьи, он находится в специализированном доме ребенка. В отношении его матери возбудили уголовное дело по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК. Расследование продолжается.