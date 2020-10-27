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Зарплату помощников депутатов облдумы повысят до 60 тысяч рублей
Сейчас зарплата штатного помощника составляет 27 тысяч 663 рубля.

В Рязанскую областную думу внесли законопроект об увеличении зарплат помощников депутатов. Об этом сообщил «Вид сбоку».

Сейчас зарплата штатного помощника составляет 27 тысяч 663 рубля. Ее планируется поднять до 60 тысяч рублей. Для этого в год из бюджета нужно выделить 20 млн 209 тысяч 331 рубль 52 копейки.

В пояснительной записке к законопроекту о мотивах этой инициативы ничего не говорится.

Издание опубликовало имена депутатов, внесших законопроект: Александр Шевырев (бизнесмен, «Живаго-банк» и др.) — «Единая Россия», Дмитрий Хубезов (хирург, до избрания — главврач ОКБ) — «Единая Россия», Михаил Агапкин (бизнесмен, «ЖБИ 5» и др.) — «Единая Россия», Екатерина Мухина (до избрания уполномоченная по правам ребенка) — «Единая Россия», Сергей Пупков (бизнесмен, «Опытно-ремонтный завод» и др.) — «Справедливая Россия», Татьяна Панфилова (функционер «Единой России») — «Единая Россия», Татьяна Чинкова (доверенный человек бизнесмена Игоря Трубицына) — «Справедливая Россия».