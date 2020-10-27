Зарплату помощников депутатов облдумы повысят до 60 тысяч рублей

Сейчас зарплата штатного помощника составляет 27 тысяч 663 рубля.

В Рязанскую областную думу внесли законопроект об увеличении зарплат помощников депутатов. Об этом сообщил « Вид сбоку ».

Сейчас зарплата штатного помощника составляет 27 тысяч 663 рубля. Ее планируется поднять до 60 тысяч рублей. Для этого в год из бюджета нужно выделить 20 млн 209 тысяч 331 рубль 52 копейки.

В пояснительной записке к законопроекту о мотивах этой инициативы ничего не говорится.

Издание опубликовало имена депутатов, внесших законопроект: Александр Шевырев (бизнесмен, «Живаго-банк» и др.) — «Единая Россия», Дмитрий Хубезов (хирург, до избрания — главврач ОКБ) — «Единая Россия», Михаил Агапкин (бизнесмен, «ЖБИ 5» и др.) — «Единая Россия», Екатерина Мухина (до избрания уполномоченная по правам ребенка) — «Единая Россия», Сергей Пупков (бизнесмен, «Опытно-ремонтный завод» и др.) — «Справедливая Россия», Татьяна Панфилова (функционер «Единой России») — «Единая Россия», Татьяна Чинкова (доверенный человек бизнесмена Игоря Трубицына) — «Справедливая Россия».