Власти Москвы заявили, что бары и ночные клубы не закроют

Об этом сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

После того, как Роспотребнадзор рекомендовал ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00 часов в Москве не будут закрывать бары и ночные клубы. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, передает РИА Новости .

По ее словам, меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время, справляется со своей задачей.

Пенькова отметила, что в столице наблюдается значительное снижение темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, поэтому дополнительные меры по закрытию каких-либо секторов экономики будут излишними.