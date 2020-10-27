Видео: в Подольске поймали наркокурьера из Рязани

Молодого человека арестовали.

В Подольске задержали 23-летнего жителя Рязани. Его подозревают в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД по Московской области.

Во время ночного патрулирования полицейские заметили в лесном массиве автомобиль. Во время беседы с правоохранителями водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал, поэтому те решили провести досмотр.

В вещах молодого человека обнаружили пакет с таблетками, а в багажнике 8 спрессованных плиток растительного происхождения. Экспертиза показала, что это экстази и гашиш общим весом около 800 граммов.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье 30 статьи 228.1 УК, его арестовали.