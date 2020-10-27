Варламов посоветовал заниматься политикой, чтобы Рязань стала ухоженной

Блогер ответил так на вопрос подписчика.

Блогер Илья Варламов отреагировал на высказывание подписчика о «неухоженной Рязани». Видео он опубликовал в Instagram.

«За***ла грязная и неухоженная Рязань. Когда с нам полным обзором города вновь?» — спроосили у блогера.

Он ответил, что нужно заниматься политикой, чтобы Рязань и другие города не были неухоженными.

«Идти самим и поддерживайте тех людей, которые вам нравятся», — сказал Варламов.

Он отметил, что «как-нибудь» обязательно приедет в Рязань еще раз.

Напомним, блогер неоднократно критиковал Рязань.