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В Рязанской области запустили флешмоб #Спасиботренер62
Флешмоб запустили ко Дню тренера.

Ко Дню тренера в Рязанской области запустили флешмоб #Спасиботренер62. Об этом сообщили в региональном минспорте.

День тренера отмечается ежегодно 30 октября.

Флешмоб к празднику запустили в соцсетях. Рязанцы могут опубликовать на своих личных страницах или на страницах спортивных сообществ (федераций) фотографии и слова благодарности наставнику под хештегом #Спасиботренер62.

«Давайте скажем спасибо нашим тренерам, которые вложили столько сил и души в воспитание подрастающего поколения спортсменов и вывели многих из них на всероссийские и мировые пьедесталы почета», — отметили в министерстве.