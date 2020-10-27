В Рязани накажут руководителей Лампового завода, из-за которых погиб рабочий

Во время пневматических испытаний газовых коллекторов произошло ЧП.

В Рязани накажут руководителей Лампового завода, из-за которых погиб один рабочий и пострадал другой. В отношении заместителя гендиректора по производству АО «НПЦ «ОНЭКС» и старшего мастера механического участка предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что во время пневматических испытаний газовых коллекторов на прочность и герметичность произошла внезапная разгерметизация. Под давлением трубу разорвало, в результате один из работников скончался на месте от полученной травмы живота, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Предприятие не располагало необходимым для проведения пневматических испытаний оборудованием в виде стендов, устройств, а также иных средств, предназначенных для защиты работающих от воздействия опасных факторов», — говорится в сообщении.

Дело о преступлении, связанном с нарушениями требований охраны труда, повлекшими смерть и причинение тяжкого вреда здоровью работникам, передали в суд.