В Рязань приехал журналист Алексей Пивоваров

Журналист не раскрыл целей своей поездки.

Во вторник, 27 октября, в Рязань приехал журналист, телеведущий и автор канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров. Журналист пообедал в одном из заведений на улице Право-Лыбедской.

Он рассказал корреспонденту РЗН. инфо, что цели его поездки пока в секрете. Телеведущий пообещал, что в ближайшие пару дней обязательно поделится всеми деталями своего путешествия.

Позже стало известно, что он приехал на съемки.