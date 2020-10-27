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В минздраве объяснили очередь в рязанской поликлинике
Там отметили, что в связи с ростом заболеваний ОРВИ увеличилось число пациентов.

В региональном минздраве отреагировали на сообщения об очереди в поликлинике №10.

Там отметили, что в связи с ростом заболеваний ОРВИ увеличилось число пациентов, посещающих терапевтов.

«На больничном находятся семь терапевтов поликлиники №10. Пациенты, прикрепленные к их участкам, перераспределены между другими врачами», — отметили в ведомстве, объяснив, что таким образом увеличилась нагрузка на одного врача.

В минздраве добавили, что для приема пациентов задействовали все средства и ресурсы поликлиники, в том числе привлекли узких специалистов и руководителей подразделений. Также в поликлинике ожидают пополнение из ординаторов РязГМУ. «В настоящее время в поликлинике формируется координационный Центр, где будет аккумулироваться и анализироваться вся входящая информация по пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также контактным пациентам. На основе созданной базы данных будут планироваться осмотры, обзвоны пациентов, а также взятие мазков. Специалисты будут осуществлять контроль за качеством выполнения осмотров на дому, своевременность выполнения вызовов», — рассказали в минздраве.

Рязанцы могут обратиться по телефону горячей линии: 35-05-39. По номеру 35-18-59 пациенты, которым требуется тест на COVID-19 для плановой госпитализации, могут проконсультироваться с врачом-инфекционистом.