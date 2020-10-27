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В Касимове пропал 53-летний мужчина
Он вышел из дома и не вернулся, его местонахождение неизвестно.

В Касимове пропал 53-летний Алексей Викторович Егоркин. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

27 октября мужчина вышел из дома и не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 179 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, залысина по вискам и макушке.

Особые приметы: носит усы.

Был одет: черная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, серые шлепанцы в клетку.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по номерам 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).