В Касимове пропал 53-летний мужчина
Он вышел из дома и не вернулся, его местонахождение неизвестно.
В Касимове пропал 53-летний Алексей Викторович Егоркин. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».
27 октября мужчина вышел из дома и не вернулся, его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 179 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, залысина по вискам и макушке.
Особые приметы: носит усы.
Был одет: черная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, серые шлепанцы в клетку.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по номерам 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).