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В Калуге установили второй памятник медработнику
Женская фигура выполнена в том же стиле, что и врача мужчины.

В Калуге установили второй памятник медработнику. Теперь у статуи врача, борющегося с COVID-19, появилась помощница, передает «ГТРК Калуга».

«Теперь в летнем Дворике народного творчества при Музее ремесла посетителей встречает не только пожилой доктор, но и его молодая помощница», — сообщается на странице музея в соцсетях.

Женская фигура выполнена в том же стиле, что и врача мужчины. Они облачены в белоснежные халаты, с плеч небрежно свисают черные маски. Обе скульптуры создал мастер Александр Лондарев.

Фото «ГТРК Калуга»