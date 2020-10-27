В Калуге установили второй памятник медработнику

Женская фигура выполнена в том же стиле, что и врача мужчины.

В Калуге установили второй памятник медработнику. Теперь у статуи врача, борющегося с COVID-19, появилась помощница, передает « ГТРК Калуга ».

«Теперь в летнем Дворике народного творчества при Музее ремесла посетителей встречает не только пожилой доктор, но и его молодая помощница», — сообщается на странице музея в соцсетях.

Женская фигура выполнена в том же стиле, что и врача мужчины. Они облачены в белоснежные халаты, с плеч небрежно свисают черные маски. Обе скульптуры создал мастер Александр Лондарев.