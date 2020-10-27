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В Госдуме назвали условия обязательной вакцинации от коронавируса
Сейчас об этом речи не идет, так как COVID-19 не представляет такой опасности.

В России пока не планируется массовая обязательная вакцинация от коронавируса. Прививки всем будут делать в случае, если возникнет угроза для жизни большого числа россиян, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Депутат отметил, что сейчас об этом речи не идет, так как COVID-19 не представляет такой опасности.

«Прививка должна быть добровольным решением каждого», — заявил Алексей Куринный.

Он уточнил, что принимать решение о вакцинации сейчас невозможно с организационной, социальной и медицинской точки зрения.

Кроме того, пока нет такого препарата, которым можно прививать всех, заявил Куринный.