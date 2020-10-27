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В Дагестане обнаружили случаи сибирской язвы
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных, а также человека.

В Дагестане обнаружили случаи сибирской язвой. В Карабудахкентском районе госпитализировали пятерых с признаками этого опасного заболевания, у двоих диагноз подтвердился, передает ТАСС.

По данным местного минздрава, состояние пациентов оценивается как тяжелое, у них есть кожные проявления заболевания — гнойные карбункулы.

Предполагается, что люди заразились сибирской язвой при убое крупного рогатого скота, все они проживают в селе Какамахи. В круг потенциально инфицированных вошли еще 26 человек, в том числе семеро детей, за ними наблюдают медики.

Устанавливаются покупатели зараженного мяса и проводится его изъятие, шкуры животных утилизированы.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных, а также человека. Она протекает молниеносно и остро, происходит воспаление кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Лечение инфекции от сибирской язвы и других бактериальных инфекций включает большие дозы внутривенных и пероральных антибиотиков. При отсутствии соответствующего лечения кожной формы летальность составляет до 20%.