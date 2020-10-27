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Следком объявил в розыск пропавшую два года назад рязанку
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.

Следком объявил в розыск 37-летнюю Веру Владимировну Пантелееву, которая пропала два года назад. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.

Известно, что в период с 10 по 14 февраля 2018 года женщина покинула место временного проживания в доме по улице Татарской и исчезла. Ее местонахождение до сих пор не установлено. Отмечается, что Пантелеева могла направиться в Москву или Московскую область.

Приметы (на момент исчезновения): на вид 37 лет; рост 175-180 сантиметров; худощавого телосложения; плечи горизонтальные; лицо овальное европейского типа; глаза серо-зеленые; волосы прямые, крашеные в темный тон; голос тонкий.

Тех, кто что-то знает о пропавшей, просят обратиться в следственное управление по телефонам 8 (4912) 21-81-69, +7 (910) 906-11-41 или 02.