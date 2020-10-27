Скончался рязанский ученый Владимир Гармаш

Он возглавлял кафедру факультетской терапии Рязанского медицинского института.

В Рязани скончался ученый Владимир Гармаш. Об этом сообщили в группе Рязанского медицинского университета «ВКонтакте».

Владимир Гармаш с 1973 года был завкафедрой факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика И. П Павлова. Он возглавлял ее более 30 лет.

В Рязани была сформирована научная школа профессора, где совершенствовали и применяли современные методы диагностики, лечения и профилактики бронхолегочных заболеваний.

Результаты исследований использовались по всей России. Школа воспитала семь докторов наук, которые являются ведущими профессионалами в стране.

Школа Владимира Гармаша выпустила более 30 кандидатов медицинских наук.

Кафедра под руководством ученого опубликовала три сборника научных трудов по основным вопросам пульмонологии, два — по проблемам диагностики и реабилитации.

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации Гармаш Владимир Яковлевич национальной академией общественного признания заслуг и достижений граждан награжден за вклад в развитие науки, медицины и здравоохранения медалью „Гиппократа“ и орденом „Верности профессии“ за заслуги и достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие РязГМУ имени академика И.П. Павлова», — отмечается в сообщении.

В 2012 году рязанца внесли в энциклопедию «Лучшие люди России» как выдающегося ученого современности.

С ним простятся 29 октября с 11:15 до 12:30 в актовом зале фармацевтического корпуса Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова по адресу: улица Шевченко, дом №34 корпус 2.