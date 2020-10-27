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Сеть 4G МегаФона впервые появилась в 18 населенных пунктах Рязанской области
Оператор построил новые базовые станции и модернизировал действующее оборудование в 15 районах Рязанской области.

Сеть 4G МегаФона впервые появилась в 18 населенных пунктах Рязанской области. Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что оператор построил новые базовые станции и модернизировал действующее оборудование в 15 районах Рязанской области.

«Теперь еще более 15 тысяч жителей региона получили доступ к скоростному интернету четвертого поколения», — сообщили в МегаФоне

В компании назвали важным этапом развития сети в 2020 году установку базовых станций 4G в 18 малых городах, поселках и деревнях Рязанской области, где раньше у МегаФона не было высокоскоростного интернета. Теперь все, кто проживает в Морозовых Борках, Назаровке, Инякино, Кирицах, Болони, Центральном и других населенных пунктах могут быстро обмениваться файлами большого объема, смотреть видео в HD-качестве, комфортно учиться и работать онлайн.

Дополнительные базовые станции также появились в городах — Рязань, Касимов, Михайлов, Ряжск, Шацк, Спасск-Рязанский; поселках Тума, Турлатово, Лесной, Шумашь, Хирино, Напольное и др.

«За год интернет-трафик в сети МегаФона в Рязанской области вырос в два раза. Чтобы сохранить качество услуг при возросшей нагрузке на сеть, мы за три квартала 2020 года запустили свыше 50 базовых станций в регионе. Благодаря этому 4G-интернетом МегаФона сегодня могут пользоваться более 80% жителей нашей области», — отметил Сергей Медведев, директор Рязанского отделения МегаФона.

Результатом масштабной работы стало увеличение емкости сети и скорости мобильного интернета. Международная компания Ookla по итогам исследования, проведенного в первом квартале 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в Рязанской области.