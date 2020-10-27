Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

В 2021 году средний размер пенсии может вырасти до 17 432 рублей.

Изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера. Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, опубликованном на сайте Госдумы, передает РИА Новости .

Аудиторы заявили, что сокращение размера пенсионных выплат может возникнуть, если в регионе в течение долгого времени не растет прожиточный минимум пенсионера.

В 2020 году этот показатель остался на уровне прежнего в 24 субъектах, общий прирост пенсий составил от нуля до десяти рублей.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума. Со следующего года планируется определять прожиточный минимум как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Отмечается, что в 2021 году средний размер пенсии может вырасти до 17 432 рублей.

Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).