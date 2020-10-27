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Сбербанк предложил предпринимателям промотариф по торговому и интернет-эквайрингу при подключении онлайн
Предприниматели могут подключить эти услуги онлайн и получить минимальный для их региона и вида деятельности тариф на первые два месяца.

Сбербанк предложил более выгодные условия по торговому и интернет-эквайрингу при подключении этих услуг в интернет-банке СберБизнес (ранее — Сбербанк Бизнес Онлайн). С 26 октября предприниматели могут подключить эти услуги онлайн и получить минимальный для их региона и вида деятельности тариф на первые два месяца.

Промотариф доступен только при первом подключении услуги. Если у клиента уже есть торговый эквайринг, но нет интернет-эквайринга (или наоборот), то его он может подключить по акции. Промотариф так же распространяется на торговый эквайринг, подключаемый вместе со смарт-терминалом (онлайн-кассой с эквайрингом)

Промотариф будет действовать до конца месяца, в котором состоялось подключение, и следующего за ним. После этого тарификация станет динамической: чем больше оборот, тем ниже комиссия. Ставка будет пересчитываться первого числа каждого месяца.

Подключить эквайринг и получить минимальный тариф можно в веб-версии интернет-банкинга СберБизнес. Во время промо-периода тариф будет минимально возможным и соответствовать наибольшему диапазону оборотов на один терминал (свыше 300 тысяч рублей). В случае, если клиент предпочтет подключить торговый или интернет-эквайринг в офисе Сбербанка, будет действовать тариф из середины тарифной сетки (оборот 150-200 тыс. рублей на один терминал).

«Наша новая акция поможет клиентам сэкономить на торговом и интернет-эквайринге. Её механика очень проста: сначала устанавливается промотариф, а затем применяется динамическая тарификация, когда процент комиссии зависит от оборота. При этом подключаться к акции можно только через СберБизнес, ведь в таком случае на тестовый период будет установлен наиболее выгодный тариф», — рассказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.