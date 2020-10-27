Рязанская гордума одобрила инициативу о штрафах за неправильную парковку

Речь идет о взятии штрафов за незаконное пользование платной парковкой и за стоянку в зеленой зоне.

Депутаты рязанской гордумы одобрили законодательную инициативу о штрафах за неправильную парковку. Решение приняли на заседании во вторник, 27 октября.

Речь идет о взятии штрафов за незаконное пользование платной парковкой и за стоянку в зеленой зоне. Также предлагается упростить процесс штрафования: достаточно сфотографировать нарушение или снять на видео.

Инициатива вызвала жаркую дискуссию среди депутатов. Тем не менее, 26 депутатов из 35 проголосовали «за».

Напомним, что в 2017 году между администрацией Рязани и компанией «Ростелеком» было заключено семилетнее соглашение об организации платного парковочного пространства. До 2024 года все оборудование и программное обеспечение проекта находится в собственности инвестора.