Рязанка пыталась устроиться на госслужбу с поддельным дипломом

Диплом был выполнен не на предприятии Гознак.

29-летняя рязанка пыталась устроиться на федеральную государственную службу, используя для этого поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В марте 2019 года при устройстве на работу в госучреждение женщина предоставила в отдел кадров поддельный диплом на свое имя об окончании одного из рязанских высших учебных заведений по специальности «Финансы и кредит».

Выяснилось, что диплом был выполнен не на предприятии Гознак.

В отношении женщины возбудили дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Его направили в суд.

Рязанке назначили штраф в 10 тысяч рублей.