Рязанец избил и выбросил из окна подругу своей девушки

От полученных травм та скончалась на месте.

Рязанец избил и выбросил в окно подругу своей девушки. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле. Известно, что потерпевшая пришла в гости к знакомой паре — рязанцы проживают на 4 этаже многоквартирного дома по улице Советской Армии.

Компания выпивала. Во время застолья хозяин квартиры посчитал, что гостья его оскорбила, и несколько раз ударил кулаком по голове и телу, а затем скинул девушку и ее вещи из окна. От полученных травм та скончалась на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, его арестовали. Подозреваемый частично признал вину.