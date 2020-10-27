РНПК организовала День открытых дверей для студентов РГРТУ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», открыла свои двери для студентов радиотехнического университета. Молодежи представилась уникальная возможность посетить одно из крупнейших производств региона. Они смогли пообщаться с его работниками, своими глазами увидели технологические объекты, на которых проходят процессы по производству и выпуску товарной нефтепродукции. В том числе, им рассказали о реализуемых мероприятиях по повышению экологичности производства в ходе реализуемой программы модернизации мощностей. Мероприятие прошло в рамках профессиональной ориентации студентов.
Автобус, на котором передвигались студенты по территории завода, делал остановки, чтобы молодежь узнала об объекте и могла задать интересующие их вопросы. Экскурсоводом выступил оператор установки каталитического риформинга, который является молодым специалистом завода. Он год назад окончил РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и приехал работать на рязанский нефтезавод. Отвечая на вопросы студентов, молодой специалист РНПК, в том числе, рассказал студентам, из чего состоит его рабочий день и что входит в его служебные обязанности.
После экскурсии студент 1 курса направления «Химическая технология органических веществ» Владислав Ушаков, приехавший учиться на нефтехимика в Рязань из Коломны, поделился своими впечатлениями: «Если человек хочет устроиться в дальнейшем на работу на завод, то увидеть его изнутри — это крайне полезная возможность. Пока нам еще сложно понять озвученные сегодня процессы — крекинг, изомеризация, риформинг, гидроочистка. Но мы только на старте и у нас еще все впереди. Думаю, что на производственной практике, которая ждет нас на старших курсах, нам будет уже все более понятнее и, тем самым, еще более увлекательнее».
День открытых дверей — один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК в рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Кроме того, РНПК предоставляет возможность студентам пройти учебную, производственную и преддипломную практики. В 2020 году на производственной практике побывали свыше 100 студентов ведущих инженерно-технических вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области, на преддипломной — 40 студентов. Ежегодно в трудовой коллектив предприятия вливаются десятки молодых кадров.