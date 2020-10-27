Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает сайт президента.

Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс о снижении платы за коммунальные услуги, которые оказывали некачественно. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает сайт президента .

Согласно закону, если услуги жильцам предоставили с нарушением качества, им должны сделать перерасчет. Ранее его делали только в том случае, если предоставление услуг прерывалось.

Выполнить перерасчет должна управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ или жилищный кооператив.

При этом отменили штрафы, которые виновник некачественного оказания услуг должен был заплатить жильцам. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, наложение штрафов имело ряд негативных последствий.