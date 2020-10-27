Пешеходные переходы в Соколовке оборудуют по новому образцу

Во вторник, 27 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала на улице Добролюбова в Соколовке

Во вторник, 27 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала на улице Добролюбова в Соколовке. Об этом она написала в Facebook .

По словам главы администрации, что на этом участке дороги заканчивается благоустройство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Выполнено фрезерование верхнего слоя асфальта, установлен бордюрный камень, уложен выравнивающий слой, почти завершено асфальтирование тротуаров. Подрядчик приступил к ремонту съездов и подходов к дороге», — рассказала Сорокина.

Работы планируется завершить в срок по контракту до 15 декабря 2020 года. Мэр добавила, что пешеходные переходы на этом участке будут устраиваться по новому образцу: нерегулируемый пешеходный переход организуют на возвышенности трапециевидной формы, на которой нанесут разметку и установят соответствующие знаки.

«Также на участке будет обустроена остановка с заездным карманом. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и щебенение тротуара», — заключила Сорокина.