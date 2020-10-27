\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
Срд, 28
Чтв, 29
ЦБ USD 76.46 0.02 28/10
ЦБ EUR 90.36 -0.09 28/10
Нал. USD 76.4 / 78.79 16:41
Нал. EUR 90.45 / 90.94 16:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
17 966
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
20 934
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
22 221
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
24 706
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Пешеходные переходы в Соколовке оборудуют по новому образцу
Во вторник, 27 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала на улице Добролюбова в Соколовке

Во вторник, 27 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала на улице Добролюбова в Соколовке. Об этом она написала в Facebook.

По словам главы администрации, что на этом участке дороги заканчивается благоустройство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Выполнено фрезерование верхнего слоя асфальта, установлен бордюрный камень, уложен выравнивающий слой, почти завершено асфальтирование тротуаров. Подрядчик приступил к ремонту съездов и подходов к дороге», — рассказала Сорокина.

Работы планируется завершить в срок по контракту до 15 декабря 2020 года. Мэр добавила, что пешеходные переходы на этом участке будут устраиваться по новому образцу: нерегулируемый пешеходный переход организуют на возвышенности трапециевидной формы, на которой нанесут разметку и установят соответствующие знаки.

«Также на участке будет обустроена остановка с заездным карманом. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и щебенение тротуара», — заключила Сорокина.