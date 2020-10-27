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Пасечника из Ряжского района наказали после жалоб соседей
Выяснилось, что на пасеке личного подсобного хозяйства не соблюдались ветеринарные правила содержания медоносных пчел.

Пасечника из Ряжского района наказали после жалоб соседей. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Во время проверки в октябре выяснилось, что на пасеке личного подсобного хозяйства не соблюдались ветеринарные правила содержания медоносных пчел.

Так, пасека отгорожена от соседнего дома забором несоответствующей высоты. Кроме того, не проводились ветеринарно-санитарные обследования, лечебно-профилактические мероприятия и дезинфекционные обработки пчел. В отношении виновного лица вынесли постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП.