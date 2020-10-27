Названо место «Грибов с глазами» в рейтинге самых необычных скульптур

На победу претендовали два представителя Рязанской области: сасовский Эрнест Хэмингуэй и рязанские «Грибы с глазами».

Сервис поездок и путешествий Туту.ру подвел итоги первого раунда нового конкурса самых необычных памятников и скульптур России «скульпТУТУры». На победу претендовали два представителя Рязанской области: сасовский Эрнест Хэмингуэй и рязанские «Грибы с глазами».

Участниками голосования стали более 26 тысяч человек, результаты голосования первого раунда выглядят так:

1 место — Свидание (Курская область);

2 место — Змей Горыныч (Липецкая область);

3 место — Огурец на вилке (Белгородская область);

4 место — Тамбовский волк (Тамбовская область);

5 место — Дерево желаний (Брянская область);

6 место — Грибы с глазами (Рязанская область);

7 место — Работающий студент (Владимирская область);

8 место — Чиновник и предприниматель (Орловская область);

9 место — Эрнест Хемингуэй (Рязанская область);

10 место — Шоколадная Фея (Владимирская область).

Всего в конкурсе будет 10 раундов, 10 победителей каждого этапа выйдут в финал. Самую необычную скульптуру страны назовут в начале 2021 года.