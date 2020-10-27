Названо место «Грибов с глазами» в рейтинге самых необычных скульптур
На победу претендовали два представителя Рязанской области: сасовский Эрнест Хэмингуэй и рязанские «Грибы с глазами».
Сервис поездок и путешествий Туту.ру подвел итоги первого раунда нового конкурса самых необычных памятников и скульптур России «скульпТУТУры». На победу претендовали два представителя Рязанской области: сасовский Эрнест Хэмингуэй и рязанские «Грибы с глазами».
Участниками голосования стали более 26 тысяч человек, результаты голосования первого раунда выглядят так:
- 1 место — Свидание (Курская область);
- 2 место — Змей Горыныч (Липецкая область);
- 3 место — Огурец на вилке (Белгородская область);
- 4 место — Тамбовский волк (Тамбовская область);
- 5 место — Дерево желаний (Брянская область);
- 6 место — Грибы с глазами (Рязанская область);
- 7 место — Работающий студент (Владимирская область);
- 8 место — Чиновник и предприниматель (Орловская область);
- 9 место — Эрнест Хемингуэй (Рязанская область);
- 10 место — Шоколадная Фея (Владимирская область).
Всего в конкурсе будет 10 раундов, 10 победителей каждого этапа выйдут в финал. Самую необычную скульптуру страны назовут в начале 2021 года.