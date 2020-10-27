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Названо место «Грибов с глазами» в рейтинге самых необычных скульптур
На победу претендовали два представителя Рязанской области: сасовский Эрнест Хэмингуэй и рязанские «Грибы с глазами».

Сервис поездок и путешествий Туту.ру подвел итоги первого раунда нового конкурса самых необычных памятников и скульптур России «скульпТУТУры». На победу претендовали два представителя Рязанской области: сасовский Эрнест Хэмингуэй и рязанские «Грибы с глазами».

Участниками голосования стали более 26 тысяч человек, результаты голосования первого раунда выглядят так:

  • 1 место — Свидание (Курская область);
  • 2 место — Змей Горыныч (Липецкая область);
  • 3 место — Огурец на вилке (Белгородская область);
  • 4 место — Тамбовский волк (Тамбовская область);
  • 5 место — Дерево желаний (Брянская область);
  • 6 место — Грибы с глазами (Рязанская область);
  • 7 место — Работающий студент (Владимирская область);
  • 8 место — Чиновник и предприниматель (Орловская область);
  • 9 место — Эрнест Хемингуэй (Рязанская область);
  • 10 место — Шоколадная Фея (Владимирская область).

Всего в конкурсе будет 10 раундов, 10 победителей каждого этапа выйдут в финал. Самую необычную скульптуру страны назовут в начале 2021 года.