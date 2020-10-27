Минздрав рассказал о состоянии выпавшего из окна рязанца

Ночь пациент провел в реанимации.

В региональном минздраве рассказали о состоянии рязанца, который 26 октября выпал из окна дома на улице Свободы.

По данным ведомства, 27-летний рязанец получил множественные переломы. Ночь пациент провел в реанимации под пристальным наблюдением медиков. Сейчас мужчину перевели в профильное отделение, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в полиции произошедшее назвали несчастным случаем.