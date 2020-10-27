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Машинист из Рязани выиграл почти четыре миллиона благодаря случайной комбинации
По словам мужчины, он регулярно участвует в лотереях.

Машинист из Рязани Сергей Строков выиграл почти четыре миллиона рублей благодаря случайной комбинации. Об этом сообщили в пресс-центре «Столото».

По словам мужчины, он регулярно участвует в лотереях через мобильное приложение, а небольшие выигрыши оставляет в виртуальном кошельке и на эти деньги покупает билеты.

«В личном кабинете накопилось рублей 300 и на них я купил билеты разных лотерей. Оставалось 25, которые я и потратил на „Зодиак“. В приложении можно выбрать случайную комбинацию, если просто потрясти телефон. Я так сделал и выиграл!» — рассказал Строков.

Рязанец стал обладателем суперприза в размере 3 746 561 рублей. На что потратить эти деньги, он пока не решил.

Фото публикуется с разрешения победителя