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Любимов поручил усилить профилактику безопасной работы газового оборудования в рязанских домах
Особо он выделил многоквартирные дома.

Во вторник, 27 октября, губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства. Он поручил усилить профилактику безопасной работы газового оборудования в рязанских домах, особо выделив при этом многоквартирные дома.

Губернатор обратил внимание на то, что в период сезонного понижения температуры повышаются риски возникновения аварийных ситуаций и ЧС, связанных с использованием газа в быту и неправильной эксплуатации газового оборудования.

«Профилактическую работу необходимо усилить. Оборудование должно быть исправно, все, что нужно, заменено, людям нужно еще раз разъяснить, как с ним правильно обращаться, — подчеркнул глава региона. — Эффективная работа в этом направлении позволит не допустить несчастных случаев в осенне-зимний период».