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Калужским медикам выделят 10 машин из гаража администрации
Ранее медики больницы №5 обратились за помощью к калужанам.

Для работы на вызовах калужским медикам выделят 10 автомобилей из гаража администрации. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает «Калуга поиск».

Ранее медики больницы №5 обратились за помощью к калужанам. Персонал рассказал, что на одного врача приходится до 65 вызовов, а транспорта не хватает. Поэтому горожан попросили помочь в доставке врачей к пациентам.

Позднее минздрав ответил, что проблема решена. Губернатор заявил, что в помощь медикам передадут административные машины. Пользоваться ими они смогут столько, сколько понадобится для работы.