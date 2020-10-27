Калужским медикам выделят 10 машин из гаража администрации

Ранее медики больницы №5 обратились за помощью к калужанам.

Для работы на вызовах калужским медикам выделят 10 автомобилей из гаража администрации. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает « Калуга поиск ».

Ранее медики больницы №5 обратились за помощью к калужанам. Персонал рассказал, что на одного врача приходится до 65 вызовов, а транспорта не хватает. Поэтому горожан попросили помочь в доставке врачей к пациентам.

Позднее минздрав ответил, что проблема решена. Губернатор заявил, что в помощь медикам передадут административные машины. Пользоваться ими они смогут столько, сколько понадобится для работы.