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«Газпром межрегионгаз Рязань» порекомендовал жителям региона использовать электронные сервисы оплаты
Сервис «Мой газ» используют 28,5 тысячи рязанцев.

«Газпром межрегионгаз Рязань» порекомендовал жителям региона использовать электронные сервисы оплаты за газ. Для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, компания посоветовала жителям региона воздержаться от посещения офисов ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Сервис «Мой газ» используют 28,5 тысячи рязанцев. В сентябре абоненты через «Личный кабинет» оплатили счета за газ на общую сумму 1,65 миллионов рублей.

«Если все же необходима личная консультация специалиста ООО „Газпром межрегионгаз Рязань“, не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности: посещать клиентские центры строго в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими средствами», — отметили в организации.

В свою очередь, поставщик газа проводит все необходимые меры, чтобы обезопасить и своих сотрудников, и клиентов. В преддверии начала эпидемиологического сезона по острым респираторным вирусным заболеваниям, работники клиентских центров, контролеры газового хозяйства, метрологи одними из первых прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ.

«Сезонная вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений — отметил начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Дмитрий Липатов.