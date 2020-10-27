Фото: в Кораблине столкнулись «Киа» и «Рено»

В ДТП пострадала пассажирка.

В воскресенье, 25 октября, в Кораблине на улица Южная столкнулись Kia Seed и Renault Duster. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Как сообщили в местном отделе полиции, житель города 1985 года рождения на перекрестке не пропустил Renault Duster. за рулем которого был житель Ярославской области 1964 года рождения. Пострадала пассажирка Renault, жительница Ярославской области 1972 года рождения.

Она получила закрытый перелом ключицы со смещением, ушиб грудной клетки.

Ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.