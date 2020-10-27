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Эксперт объяснил, чем опасно хранение денег в долларах
Об этом высказался управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал агентству «Прайм», почему хранить деньги в долларах опасно. По его словам, такие сбережения могут оказаться под санкциями после того, как к власти в США придут демократы.

Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами в долларах, для российских юрлий и физлиц не предусматривается, но такая опасность существует, отметил эксперт.

«Процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заемщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США. К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США составляет 0,8 процента, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7 процента», — сказал Русецкий.

После очередной волны ослабления рубля население стандартно начинает покупать валюту уже на максимумах, добавил эксперт, но это может быть чревато ее последующим падением.