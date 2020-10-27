Эксперт объяснил, чем опасно хранение денег в долларах

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал агентству «
Пока введение серьезных ограничительных мер, связанных с расчетами в долларах, для российских юрлий и физлиц не предусматривается, но такая опасность существует, отметил эксперт.
«Процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заемщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США. К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США составляет 0,8 процента, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7 процента», — сказал Русецкий.
После очередной волны ослабления рубля население стандартно начинает покупать валюту уже на максимумах, добавил эксперт, но это может быть чревато ее последующим падением.