Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

Чтобы остановить слежку эксперт посоветовал поменять сим-карту, телефон, пароли и почту.

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что слежкой за телефонами чаще всего занимаются мошенники, близкие люди или конкуренты, поскольку большинство обычных граждан обычно не интересны спецслужбам, как крупные преступники. Об этом специалист сообщил агентству « Прайм ».

По словам Мясоедова, признаками прослушки телефона могут быть его быстрая разрядка или перегрев. Эксперт призвал удалить те программы, которые пользователь не устанавливал сам. Также одним из признаков слежки он назвал самопроизвольное включение и выключение аппарата.

Специалист добавил, что это может указывать не только на прослушку, но и на работу вируса.

Чтобы остановить слежку эксперт посоветовал поменять сим-карту, телефон, пароли и почту.

Он добавил, что смена телефона не поможет остановить прослушку, если это делают родственники, поскольку они могут получить доступ к апппарату и незаметно установить шпионское ПО.