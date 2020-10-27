Бывший кинотеатр «Родина» отдадут «Патриотцентру»

Здание передадут в безмозвездное пользование на 11 месяцев.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» передадут «Центру гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи». Решение приняли на заседании Рязанской гордумы во вторник, 27 октября.

Здание передадут в безмозвездное пользование на 11 месяцев. Депутаты единогласно проголосовали «за».

«Патриотцентр» планирует открыть в здании коворкинг. В учреждении, по данным прошлого года, занимались более 5 тысяч человек.