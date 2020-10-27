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За сутки больше сотни рязанцев заболели коронавирусом, один скончался
Всего число заболеваний в регионе достигло 10 314.

В Рязанской области зафиксировали 103 новых случая заболевания коронавирусом, один скончался. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболеваний в регионе достигло 10 314. За сутки выздоровел 61 человек, число с начала пандемии достигло 7 429. Общее количество смертей в регионе увеличилось до 60.

В России за сутки зафиксировали 16 550 коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 1 547 774.

За сутки выписали 12 844 человек, за весь период — 1 158 940. За последние сутки умерли 320 человек, за весь период — 26 589.