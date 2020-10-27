«АвтоВАЗ» отзывает более 90 тысяч Lada Xray и Vesta

Речь идет об автомобилях, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

«АвтоВАЗ» отзывает в России 90 124 автомобиля Lada моделей Xray и Vesta. Речь идет об автомобилях, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, сообщили в Росстандарте.

Причина отзыва — возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. На автомобилях выполнят перемонтаж жгута проводов и при необходимости заменят топливный шланг.

Все работы выполнят бесплатно для автовладельцев.