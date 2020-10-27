Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

Всего в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом.

По состоянию на 13:00 во вторник, 27 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

5361 — Рязань;

456 — Рязанский район;

304 — Скопин;

275 — Ряжск;

257 — Касимов;

246 — Рыбное;

217 — Сасово;

177 — Скопинский район;

173 — Клепиковский и Шиловский районы;

172 — Новомичуринск;

170 — Рыбновский район;

160 — Касимовский район;

157 — Спасский район;

152 — Михайловский район;

122 — Шилово;

120 — Михайлов;

95 — Александро-Невский;

91 — Сараевский район;

76 — Александро-Невский район;

75 — Старожиловский район;

71 — Сапожок;

68 — Старожилово и Шацкий район;

66 — Кораблино;

65 — Сараи;

64 — Сасовский район;

60 — Спасск-Рязанский;

57 — Захаровский район;

56 — Спас-Клепики;

51 — Чучково;

48 — Чучковский район;

47 — Пронск;

45 — Ряжский район;

44 — Милославский район;

40 — Ухолово;

39 — Захарово и Милославское;

37 — Путятино;

36 — Путятинский район;

34 — Кораблинский район;

26 — Ермишинский район и Кадом;

35 — Ермишь;

20 — Сапожковский район;

15 — Ухоловский район;

9 — Кадомский и Пителинский районы;

7 — Пителино.