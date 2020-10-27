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Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
Всего в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом.

По состоянию на 13:00 во вторник, 27 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 5361 — Рязань;
  • 456 — Рязанский район;
  • 304 — Скопин;
  • 275 — Ряжск;
  • 257 — Касимов;
  • 246 — Рыбное;
  • 217 — Сасово;
  • 177 — Скопинский район;
  • 173 — Клепиковский и Шиловский районы;
  • 172 — Новомичуринск;
  • 170 — Рыбновский район;
  • 160 — Касимовский район;
  • 157 — Спасский район;
  • 152 — Михайловский район;
  • 122 — Шилово;
  • 120 — Михайлов;
  • 95 — Александро-Невский;
  • 91 — Сараевский район;
  • 76 — Александро-Невский район;
  • 75 — Старожиловский район;
  • 71 — Сапожок;
  • 68 — Старожилово и Шацкий район;
  • 66 — Кораблино;
  • 65 — Сараи;
  • 64 — Сасовский район;
  • 60 — Спасск-Рязанский;
  • 57 — Захаровский район;
  • 56 — Спас-Клепики;
  • 51 — Чучково;
  • 48 — Чучковский район;
  • 47 — Пронск;
  • 45 — Ряжский район;
  • 44 — Милославский район;
  • 40 — Ухолово;
  • 39 — Захарово и Милославское;
  • 37 — Путятино;
  • 36 — Путятинский район;
  • 34 — Кораблинский район;
  • 26 — Ермишинский район и Кадом;
  • 35 — Ермишь;
  • 20 — Сапожковский район;
  • 15 — Ухоловский район;
  • 9 — Кадомский и Пителинский районы;
  • 7 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.