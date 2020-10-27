Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
Всего в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом.
По состоянию на 13:00 во вторник, 27 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 5361 — Рязань;
- 456 — Рязанский район;
- 304 — Скопин;
- 275 — Ряжск;
- 257 — Касимов;
- 246 — Рыбное;
- 217 — Сасово;
- 177 — Скопинский район;
- 173 — Клепиковский и Шиловский районы;
- 172 — Новомичуринск;
- 170 — Рыбновский район;
- 160 — Касимовский район;
- 157 — Спасский район;
- 152 — Михайловский район;
- 122 — Шилово;
- 120 — Михайлов;
- 95 — Александро-Невский;
- 91 — Сараевский район;
- 76 — Александро-Невский район;
- 75 — Старожиловский район;
- 71 — Сапожок;
- 68 — Старожилово и Шацкий район;
- 66 — Кораблино;
- 65 — Сараи;
- 64 — Сасовский район;
- 60 — Спасск-Рязанский;
- 57 — Захаровский район;
- 56 — Спас-Клепики;
- 51 — Чучково;
- 48 — Чучковский район;
- 47 — Пронск;
- 45 — Ряжский район;
- 44 — Милославский район;
- 40 — Ухолово;
- 39 — Захарово и Милославское;
- 37 — Путятино;
- 36 — Путятинский район;
- 34 — Кораблинский район;
- 26 — Ермишинский район и Кадом;
- 35 — Ермишь;
- 20 — Сапожковский район;
- 15 — Ухоловский район;
- 9 — Кадомский и Пителинский районы;
- 7 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по