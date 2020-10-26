«Яндекс» раскрыл статистику выдачи данных пользователей властям

Как отметили в пресс-службе IT-компании, наибольшее число запросов касались сервисов «Почта», «Паспорт» и «Такси».

«Яндекс» впервые опубликовал отчет о выдаче пользовательских данных россиян по запросу государственных органов, пишет «Лента. ру».

Как отметили в пресс-службе IT-компании, наибольшее число запросов касались сервисов «Почта», «Паспорт» и «Такси».

Так, за первое полугодие 2020-го «Яндекс» получил от органов госвласти более 15 тысяч запросов на раскрытие пользовательских данных. В подавляющем большинстве случаев они были удовлетворены, количество отказов составило 2468.

Компания поясняет, что, согласно законодательству России, полномочия запрашивать данные и сведения есть у МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФАС, ФТС, судебных инстанций и ряда других официальных органов.