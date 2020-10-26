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Врач предупредила об опасности новой пандемии
Такой вывод сделала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения.

Недостаток магния в организме превратился в еще одну мировую эпидемию. Такой вывод сделала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52 Вера Пшеничникова, передает РИА Новости.

Невролог заявила том, что анализ на данный микроэлемент взять крайне тяжело. При этом врач пояснила, что магний «совершенно безвреден» и существует множество схем по его приему.

В частности, в США даже возникла своего рода мода на составление диеты с учетом микроэлементов.

«Составляйте диеты и ешьте богатые этими микроэлементами продукты. Это такой сейчас модный тренд», — посоветовала Пшеничникова.