Врач назвал способы проверки себя на коронавирус

На выбор есть три исследования на коронавирус — мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что россияне могут проверить себя на коронавирус несколькими способами. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik .

Он отметил, что на выбор есть три исследования на коронавирус — мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител.

По словам Тимакова, они все хороши и эффективны, но их необходимо использовать в правильное время.

Специалист добавил, что все зависит от болезни.

«Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», — объяснил инфекционист.

Тимаков рассказал, что тест ПЦР делают двумя способами: через носоглотку или ротоглотку. Результаты тестов могут отличаться.

Специалист уточнил, что более точный результат можно получить, если мазок из ротоглотки и из носоглотки смешивают в одной пробирке.

По его словам, тест ПЦР лучше сдавать только в первые 14 дней болезни. Позже этого срока организм уже следует проверять на антитела.

Также Тимаков уточнил, что ПЦР лучше сдавать уже после болезни, чтобы определить, выздоровел ли человек.