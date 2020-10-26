В Рязанском районе отремонтировали десять километров дороги

В настоящий момент, в регионе завершились работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Рязанском районе отремонтировали десять километров дороги Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сообщили на сайте регионального минтранса.

Верхнее покрытие дороги убрали, уложили и выровнили верхний слой покрытия, обустроили дорогу.

Также установили 738 погонных метров барьерного ограждения, 159 дорожных знаков и пять остановок. Подрядчик завершил работы раньше установленного контрактом срока. Претензий к качеству выполненных работ у заказчика нет. Ранее на дороге Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка построили линии искусственного электроосвещения — в деревнях Рожок и Дедюхино.

Помимо ремонта дороги Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка в районе сдан ряд других объектов:

— ремонт дороги: от автодороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» подъезд: Новоселки (вся протяженность);

— ремонт дороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш (участок протяженностью 5,28 километров);

— ремонт дороги: от «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» подъезд: центральная усадьба «Вышгородский» (вся протяженность);

— ремонт автомобильной дороги: от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Варские — Красный Восход (вся протяженность);

— ремонт автомобильной дороги: от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Агро-Пустынь (вся протяженность).

Также отремонтированы несколько дорог местного значения, входящих в Рязанскую агломерацию. Кроме того, в этом году в селе Шумашь Рязанского района оборудовали первый в регионе проекционный пешеходный переход.

В настоящий момент, в регионе завершились работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в целом по региону к окончанию строительного сезона 2020 года отремонтировали более двухсот километров дорог, построено около сорока километров линий искусственного освещения в 22 населенных пунктах, оборудовано 123 современных пешеходных перехода.