В Рязанском районе отремонтировали десять километров дороги Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сообщили на сайте регионального минтранса.
Верхнее покрытие дороги убрали, уложили и выровнили верхний слой покрытия, обустроили дорогу.
Также установили 738 погонных метров барьерного ограждения, 159 дорожных знаков и пять остановок. Подрядчик завершил работы раньше установленного контрактом срока. Претензий к качеству выполненных работ у заказчика нет. Ранее на дороге Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка
Помимо ремонта дороги Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка в районе сдан ряд других объектов:
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— ремонт дороги: от «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» подъезд: центральная усадьба «Вышгородский» (вся протяженность);
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Также
В настоящий момент, в регионе завершились работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, в целом по региону к окончанию строительного сезона 2020 года отремонтировали более двухсот километров дорог, построено около сорока километров линий искусственного освещения в 22 населенных пунктах, оборудовано 123 современных пешеходных перехода.