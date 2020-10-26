В Рязани задержали супругов, распространявших наркотики

Они работали курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина.

В Рязани задержали 27-летнего мужчину и его 20-летнюю жену, которые работали курьерами-закладчиками нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленников задержали, когда они передвигались по городу на машине. В салоне нашли 90 граммов «синтетики». Вещество супруги забрали из тайника и везли домой, чтобы расфасовать на свертки.

Полицейские обследовали арендованную квартиру на улице Фирсова, где жили наркокурьеры. Там нашли несколько свертков с запрещенным веществом и материалы для упаковки.

Злоумышленники оставили пять закладок на улицах города, которые нашла полиция.

Выяснилось, супруги недавно переехали в Рязань из области, сняли квартиру и устроились закладчиками наркотиков в интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчину арестовали, женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.