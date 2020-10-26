В Рязани водитель автобуса устроил ДТП и скрылся

В результате аварии пострадал человек.

В Рязани водитель автобуса устроил ДТП и скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, примерно в 10:42, около дома №65 на улице Гагарина.

45-летний рязанец на белом «ПАЗе» врезался в красный «ПАЗ» под управлением 29-летнего мужчины.

После водитель автобуса красного цвета врезался в дерево. 45-летний водитель «ПАЗа» белого цвета скрылся с места происшествия.

В результате 56-летняя пассажирка автобуса красного цвета получила травмы. Ей оказали медпомощь.

Сотрудники ГИБДД установили личность скрывшегося водителя. Ему грозит административная ответственность.