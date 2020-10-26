В Рязани изъяли более 40 литров поддельного алкоголя

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

В Рязани изъяли более 40 литров поддельного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Так, в одном из кафе, расположенном в селе Вышетравино, полицейские обнаружили шесть литров спиртосодержащей продукции, предназначенной для незаконной реализации, в Московском районе - более 20 литров.

Всего в ходе рейдовых мероприятий изъяли более 42 литров алкоголя.

По данным фактам составлены протоколы по статьи 14.16 КоАП РФ и статьи 14.17 КоАП РФ.